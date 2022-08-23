"Він підлягає знищенню": у РНБО повідомили, як Путін може зберегти Кримський міст

У диктатора РФ Путіна є шанс зберегти Кримський міст, якщо він виведе свої війська з українського півострова.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Wyborcza.

За його словами, якщо росіяни не підуть з незаконно окупованого Криму, Україна "відправить їх геть звідти".

"Звичайно, я вже говорив про це (що Кримський міст може стати стати однією з цілей ЗСУ - Ред.) в березні. Це військовий об'єкт, через який перекидається підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у Путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму по цьому мосту", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, ізраїльський майор анонсував удар по Кримському мосту.

Як повідомлялося, у Криму випадково сфотографували засоби російської ППО з точною геолокацією.

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