"Він по-особливому відчував, що значить ця війна": Зеленський про загиблого журналіста Олександра Махова

"Він по-особливому відчував, що значить ця війна": Зеленський про загиблого журналіста Олександра Махова

4 травня від обстрілів російських окупантів загинув відомий журналіст, Олександр Махов.

Медійник завжди працював у найгарячіших точках, а на початку повномасштабного вторгення Росії в Україну пішов воювати на фронт.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Олександр Махов завжди був сміливим та з власною позицією. Журналіст завжди робив сильні матеріали з фронту.

Олександр Махов / Олександр Махов / Facebook

"Сьогодні почну з історії про одну людину. Про Олександра Махова – відомого журналіста. Можливо, бачили його коментарі, його дописи. Він завжди був таким – із власною позицією. Патріотичною та щирою. І завжди без марнославства. І завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках. Старався привезти справжній матеріал. Сильний матеріал. 2017-го році він першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов коронавірус, він не боявся. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті. Доброволець. Ветеран АТО. Боєць 95-ї десантно-штурмової бригади", - повідомив Зеленський.

Олександр Махов був родом з Луганської області, тому для нього було по-особливому важливо захистити Україну від окупантів, які 2014 року вороже вторглися до його малої Батьківщини

Загинув Олександр Махов на Харківщині, у боях під Ізюмом, коли захищав країну від загарбників.

"Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув на Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям. Хай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. І ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!" - додав Зеленський.

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя - звернення Зеленського за 5 травня

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