Від початку жовтня ЗСУ звільнили 400 км² Херсонщини – Гуменюк

Наразі на південному напрямку ситуація залишається складною, але розвивається надзвичайно динамічно.

Сили оборони України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Про це на брифінгу повідомила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, пише Укрінформ.

"Маємо досить переконливі успіхи, напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", — зазначила вона.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Херсонської області.

Раніше західні аналітики писали, що окупанти на Херсонщині приречені через вдалий наступ ЗСУ. А британська розвідка зазначила, що влада Росії наразі стоїть перед дилемою: відвести бойові сили на Херсонщині за Дніпро чи залишатися і захищатися до останнього.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

Ключ до звільнення Донбасу, Херсона і Криму - іранські дрони-вбивці

Читайте також: