Він потрібен ФСБ: у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати

Росія обміняла Віктора Медведчука, оскільки саме через нього йшло фінансування агентурних мереж РФ в Україні.

Політик, якого підозрюють у державній зраді, зараз потрібен ФСБ.

Про це 22 вересня під час брифінгу сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Медведчук на цьому етапі найбільше потрібен ФСБ, а не комусь конкретному. Бо через цю особу напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж в Україні. Через нього фінансували посадовців. Це - засіб впливу та відмивання коштів. І це і є основна причина, чому за нього боролися", - сказав Буданов.

Очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що Медведчук сам підписав заяву та погодився на обмін. Зараз його можуть і надалі використовувати росіяни в своїх інформаційних спецопераціях.

"Медведчук - топовий зрадник України. Ми всі розуміємо, що наші недруги з ФСБ та інших російських спецслужб проводять спеціальні інформаційні операції. Цілком ймовірно, що в майбутньому вони можуть використати Медведчука. Але ми вже повинні розуміти, де є фейки і маніпуляції", - сказав Малюк.

Він зазначив, що допити Медведчука відбувалися з відео фіксаціями, все, що він міг сказати, він розповів. В Україні Медведчука судитимуть заочно.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволено 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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