Він прорахувався: очільник ЦРУ заявив, що Путіну не вдасться виграти війну на виснаження в Україні

Кремлівський диктатор Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

Путін прорахувався, починаючи зі своїх початкових планів вторгнення до України.

Таку заяву зробив очільник ЦРУ Вільям Бернс безпековому форумі в Аспені, інформує Sky News.

За його словами, Путін помилиться, вважаючи, що він може виграти криваву війну на виснаження проти України. Так само, як і раніше вже довели, що він прорахувався, вважаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших днів вторгнення.

Бернс вважає, що Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом, і знову не має рації.

"Він наполягає на тому, що Україна — не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", - наголосив директор Центрального розвідувального управління США.

Нагадаємо, у ЦРУ оцінили стан здоров'я Путіна і назвали його помилки.

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