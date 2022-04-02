"Він розуміє, що перший раунд програв": Клімкін висловився щодо перспектив Путіна

Клімкін наголошує, що очільник Кремля досі хоче капітуляції України.
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що у Володимира Путіна поки немає реального бажання серйозно говорити з Україною, однак він розуміє, що програв перший раунд, тож іншого виходу у нього не буде.
Про це він заявив в ефірі 24 каналу.
"Він розуміє, що перший раунд програв. Путін шукатиме зараз інше: перегрупування, нові удари. Розуміє він це, хоче визнати чи ні – усе одно йому доведеться говорити з нами та Заходом", – зауважив колишній очільник МЗС.
За словами Клімкіна, кожна війна, як би нам зараз не було складно це визнати, закінчується якимись переговорами.
"Навіть з такою країною, як Росія, де панує путінська диктатура, на жаль, теж потрібно говорити: про питання обміну полоненими, припинення вогню, коридори. Ну й про багато інших питань. Тому переговори потрібні", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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