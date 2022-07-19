"Він уже разів десять обіцяв вступити у війну": військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка

Білоруський диктатор розуміє наслідки вступу у війну проти України на боці РФ.
Військовий експерт Михайло Самусь прокоментував інформацію про нібито готовність Лукашенка втупити у війну проти України.
Про це він сказав 19 липня в ефірі телемарафону.
Так, за словами експерта, наразі російсько-білоруського угруповання на кордоні з Україною не створено.
"За даними української розвідки, російсько-білоруського угруповання наразі не створено. Їм треба буде певний час, щоб перекидати війська і, очевидно, розвідка це помітить і спланує заходи у відповідь", - пояснив Самусь.
Що ж стосується самого Лукашенка, то на думку військового експерта, білоруський диктатор розуміє наслідки вступу у війну проти України на боці РФ.
"Що стосується самого Лукашенка, я впевнений, він уже разів десять обіцяв Путіну вступити у цю війну. Очевидно, бо Путін дуже хотів би цього добитися і це було би дуже корисно, коли Україна наступатиме на Херсонському напрямку. Але, я думаю, Лукашенко сам розуміє, що вступ Білорусі у війну буде зворотнім відліком для його режиму. Бо білоруси це не росіяни, і є у них є протестні настрої", - наголосив Самусь.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні
- "Таке завдання можна виконати": Данілов назвав умови, за яких Україна може перемогти до кінця року
- ЗСУ переходять до третього етапу війни: військовий експерт пояснив, що це означає