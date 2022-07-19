"Він уже разів десять обіцяв вступити у війну": військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка

Військовий експерт Михайло Самусь прокоментував інформацію про нібито готовність Лукашенка втупити у війну проти України.

Про це він сказав 19 липня в ефірі телемарафону.

Так, за словами експерта, наразі російсько-білоруського угруповання на кордоні з Україною не створено.

"За даними української розвідки, російсько-білоруського угруповання наразі не створено. Їм треба буде певний час, щоб перекидати війська і, очевидно, розвідка це помітить і спланує заходи у відповідь", - пояснив Самусь.

Що ж стосується самого Лукашенка, то на думку військового експерта, білоруський диктатор розуміє наслідки вступу у війну проти України на боці РФ.

"Що стосується самого Лукашенка, я впевнений, він уже разів десять обіцяв Путіну вступити у цю війну. Очевидно, бо Путін дуже хотів би цього добитися і це було би дуже корисно, коли Україна наступатиме на Херсонському напрямку. Але, я думаю, Лукашенко сам розуміє, що вступ Білорусі у війну буде зворотнім відліком для його режиму. Бо білоруси це не росіяни, і є у них є протестні настрої", - наголосив Самусь.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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