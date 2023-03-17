"Він зайшов занадто далеко": премʼєр Ірландії не вірить в умиротворення Путіна

Ірландський премʼєрміністр вважає, що в Україні не буде довготривалого миру, якщо він не буде справедливим.

Умиротворення російського диктатора Володимира Путіна не зупинить бойові дії в Україні.

Таку думку висловив прем’єрміністр Ірландії Лео Варадкар в інтервʼю виданню The Irish Times.

Він зазначив, що багато людей ставлять питання про те, де може зупинитись російський диктатор? "Правда в тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України", - сказав премʼєр.

Він зазначив, що умиротворення Путіна вже не допоможе, саме тому ставки стали такими високими.

"Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: "Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко", - сказав Варадкар.

Також ірландський прем'єр зазначив, що теж хотів би, щоб в Україні наступив мир, але він не буде довготривалим, якщо не буде справедливим.

Варадкар заявив, що Україна повинна зберегти свою незалежність суверенітет, демократичний європейський шлях і право на самовизначення.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країни, які захочуть стати посередниками між Україною і Росією за столом переговорів, мають передовсім відповідальними.

Крім того, ми раніше міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що "криза" в Україні "виходить з-під контролю". Тож він закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів.

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