Він знав про всі звірства своїх військових: генпрокурор пояснив, чи можуть Путіна судити за геноцид українців

Притягнути диктатора РФ Володимира Путіна до відповідальності за геноцид в Україні буде складно, оскільки це перший подібний випадок у світі.

Офіс генпрокурора вже має справу про геноцид українського народу.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін в інтерв'ю CBS News.

" У нас в Генпрокуратурі є справа про геноцид. І ми весь час спілкуємося з міжнародним кримінальним судом і прокурором Ханом, оскільки Міжнародний кримінальний суд також має повноваження розглядати справу про геноцид. Тому ми розуміємо, що всі ці факти разом призведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду", - сказав він.

За його словами, жоден світовий лідер поки не пішов під суд за геноцид. Водночас, напавши на Україну, Путін фактично "санкціонував або знав про все, що відбувалося під командуванням його військових".

Генпрокурор зауважив, що справа про геноцид складна, адже "непросто довести цю систему командування до найвищого рівня".

" Звичайно, це непростий спосіб довести - ця система командування до відповідальності з найвищого рівня. Те, що ми розуміємо наразі, що злочин агресії точно ми знаємо, хто за це відповідає... Військові злочини - геноцид, тому що без агресії не буде інших військових злочинів. І тому за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності та покаране ", - сказав Костін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що диктатора Путіна і його прибічників необхідно притягнути до повної відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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