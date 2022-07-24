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“Він знищив справу мого життя”: з’явилася реакція Горбачова на війну Росії проти України

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“Він знищив справу мого життя”: з’явилася реакція Горбачова на війну Росії проти України

Фото: Associated Press

За словами російського журналіста Олексія Венедіктова, останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов вперше прокоментував війну Росії в Україні.

Журналіст Олексій Венедіктов, який є близьким другом останнього президента СРСР Михайла Горбачова, заявив, що той жахається, побачивши, як Путін зруйнував справу його життя. 

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Russia.

"Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє [що відбувається]. Це була справа його життя. Свободи - це справа Горбачова", – заявив журналіст, нагадавши про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

Тепер же політикою Путіна вся ця "спадщина Горбачова", за словами журналіста, в РФ знищена. "Так що [Горбачов] може сказати зараз?" — резюмував він.

Венедіктов також нагадав, що коли Горбачов очолював СРСР у 1985-1991 роках, у Європі було чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО. 

"Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб", - сказав він.  Журналіст додав, що це означає величезне зростання рівня загрози між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився.

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