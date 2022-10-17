Винагороду за “впольованого” Гіркіна обов’язково потрібно буде задекларувати - НАЗК

Після того, як Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантувало виплату $100 000 за передачу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон, у НАЗК повідомили, що посадовим особам необхідно буде вказати цей дохід у декларації.

Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Спеціалісти НАЗК відзначили, що законом не забороняється отримання такої винагороди суб’єктами декларування. Водночас, у декларації за 2022 рік обов’язково слід зазначити ці кошти як дохід.

Фото: Facebook/НАЗК

У НАЗК нагадали, що Ігор Гіркін (Стрєлков) ще від 2014 року активно бере участь в російській агресії. Саме під його керівництвом тоді було захоплено адміністративні будівлі в місті Слов'янськ Донецької області і від імені терористів заявлено про створення так званої "ДНР". Він є колишнім міністром оборони так званої "ДНР" та одним з підозрюваних у справі про збиття малайзійського Боїнга MH17.

Спеціалісти антикорупційного агентства побажали посадовцям вдалого "полювання" та зазначили, що захоплений російський танк або БТР також необхідно декларувати.

Нагадаємо, українська розвідка обіцяє щедру винагороду тому, хто візьме у полон терориста Гіркіна.

Читайте також: