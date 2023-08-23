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Винен у загибелі двох людей: у Києві засудили блогера-корегувальника Росії, який чекав на "своїх"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Винен у загибелі двох людей: у Києві засудили блогера-корегувальника Росії, який чекав на "своїх"

Затримання зрадника з Києва / Фото: Офіс генерального прокурора

Зрадник погрожував знайомим масовими вбивствами через проукраїнську позицію.

У Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили місцевого жителя, який у телеграм-каналі опублікував інформацію про місця дислокації ЗСУ. Через це у столиці загинуло двоє людей, ще 4 отримали поранення. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, житель Києва на початку повномасштабної війни Росії проти України створив телеграм-канал, де поширював антиукраїнські заклики. Згодом він там почав публікувати місця дислокації ЗСУ. 

"У березні 2022 року обвинувачений розмістив у Телеграм-каналі інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.  У подальшому ворогом з "Градів" та "Смерчів" було неодноразово здійснено обстріли цих підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та ще четверо отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні. 

Переписка зрадника / © Офіс генерального прокурора
Переписка зрадника / Фото: Офіс генерального прокурора

Також прокурори опублікували переписку блогера зі своїми знайомими. В особистому листуванні він погрожував знайомій "денацифікацією" та масовими розправами через проукраїнську позицію та заявляв, що чекає у Києві на росіян. 

Переписка зрадника / © Офіс генерального прокурора
Переписка зрадника / Фото: Офіс генерального прокурора

Горе-блогера затримали у березні 2022 року. У лютому 2023 року чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він оскаржив цей вирок. Проте апеляційний суд залишив його без змін. 

Переписка зрадника з Києва / © Офіс генерального прокурора
Переписка зрадника з Києва / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, в Ужгородському районі Закарпатської області викрили зрадницю, яка дискредитувала ЗСУ та "чекала, що Росія звільнить її від України".

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Дата публікації
Перегляди
814
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