"Винесли" все: Третя штурмова знищила чергову партію техніки й особового складу РФ (відео)

Дрони Третьої штурмової ефективно відпрацювали по російських окупантах. Зокрема, знищені танк, БМП-2, вантажівки. Також ворог зазнав втрат у живій силі.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

Свіжа підбірка влучань з дронів бійців 2-го мехбату підрозділу PNK Group.

3-тя штурмова знищила чергову партію техніки й солдатів армії РФ

"FPV-шки винесли все, що рухалося: мінус піхота, вантажівки з піхотою та інший російський брухт. КамАЗ, Урал, БМП-2, танк згоріли разом з екіпажем", - зауважили у бригаді.

Раніше пілоти Третьої штурмової залетіли до ворога в сарай та зробили контрольний скид із дрона, згодом під удар потрапили ворожі машини. Це оперативна робота Батальйону безпілотних систем.

Читайте також: