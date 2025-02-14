Винищувач F-16 міг вступити у бій з російським літаком: у Defense Express розповіли деталі

Україна вже певний час використовує західні винищувачі F-16 не лише як систему протиповітряної оборони.

Про це розповів головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі Radio NV.

"Він вже це робить, є фотографії, які витікають у мережу. Можна з впевненістю говорити, що якщо фотографія цього F-16 з'явилася два тижні тому, то росіяни його побачили. На ньому видно F-16, який несе SDB. Відео було зроблено у Сумській області. Тому зрозуміло, що F-16 використовував малокаліберні далекобійні бомби SDB для ударів по об'єктах РФ у Курській області. Це просто факт", – сказав він

Катков також припустив, посилаючись на фото у Мережі, що Україна могла використовувати західні винищувачі й для збиття російської авіації.

"Нещодавно в одному Telegram-каналів з'явилася фотографія F-16, який заходить на посадку після довготривалої місії. І в нього видно озброєння, не вистачає однієї ракети - AIM-9C. Це версія ракети, яка має дальність від 105 до 120 кілометрів. І він її відстріляв по якомусь російському літаку. Можливо, під час місії прикриття інших машин, які здійснювали бомбові удари. Тому так, F-16 вже використовуються як літак, багатофункціональний винищувач", – додав експерт.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала нову партію винищувачів, які допоможуть у боротьбі з країною-агресоркою. Що відомо про цю авіацію та як вона може вплинути на перебіг війни – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: