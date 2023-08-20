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Винищувач F-16 приземлявся в Україні: очільник Повітряних сил заінтригував новиною

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Винищувач F-16 приземлявся в Україні: очільник Повітряних сил заінтригував новиною

Американський винищувач F-16 / Фото: Associated Press

Пілоти зможуть освоїти літак F-16 не за 32, а за 4 місяці, розповіли у Повітряних силах.

F-16 був в Україні, оскільки пілоти почали спільні тренування на винищувачах з інструкторами США.

Про це в етері телемарафону заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Літак F-16 був в Україні. Він приземлився на наших аеродромах, ми проводили спільні тренування з пілотами F-16... Днем тому двох моїх пілотів перевіряли інструктори США", – повідомив він 19 серня. 

Олещук додав, що хоча загальний термін навчання становить 32 місяці, "було вирішено, що для цього класу пілотів вони зможуть освоїти літак F-16 за чотири місяці". 

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що "мінімальний термін навчання становить півроку", передає CNN.

Голова оборонного відомства наголосив, що інструктори оголосять про завершення навчання, коли будуть задоволені тим, що пілоти, інженери та техніки оволоділи своїми новими навичками.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил розповів, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ.

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Дата публікації
Перегляди
1774
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