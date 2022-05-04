Винищувач F-16: все що потрібно знати про американський літак, основні характеристики

Закон про ленд-ліз вже успішно пройшов голосування в обох палатах американського парламенту та наразі знаходиться на підписі у президента США Джо Байдена. Коли документ буде підписаний, Повітряні Сили України отримають змогу користуватися найсучаснішими американськими літаками. Зокрема й багатоцільовим винищувачем F-16. Читайте в матеріалі ТСН.ua все про F-16, його характеристики та вартість.

Літак F-16 - легкий багатоцільовий винищувач з США четвертого покоління. Назважаючи на досить поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу. Зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям.

Чому F-16 для України хороший варіант?

Чому для України винищувач F-16 може стати найкращим варіантом? Він легкий та дешевий в обслуговуванні. Особливо, якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить відповідно 8000-15000 та 27000 доларів. Пояснюється це досить просто. Винищувач F-16 має простішу "начинку" та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, але й і для різних американських союзників. При цьому F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.

Американські винищувачі F-16: характеристики

Американський винищувач F-16V Block 70/72 / commons.wikimedia.org

F-16 можна назвати досить цікавим літаком, адже на сьогодні існує аж 10 лише його основних видів, а ще велика кількість локалізованих версій.

Найстаріша модель F-16A/B (одномісна та двомісна). Її було створено ще на початку 80-х років. Далі почали випускати версію F-16C/D, генерація якої розтягнулася на десятиліття (від кінця 80-х років до 2000). Найсучаснішою вважається модель, яку випускають від 2010 року. Це F-16V. Також кожна версія ще розподіляється на окремі блоки, де літаки можуть відрізнятися двигуном, обладнанням чи авіонікою. Наразі повітряні сили США мають на озброєнні 882 одиниці F-16C/D у всіх можливих блоках.

Саме через велику кількість версій зрозуміти, який літак F-16 може бути переданий Україні, досить важко. Можна лише надіятися, що це будуть найновіші F-16V Block 70/72. Якщо це дійсно так, що ці винищувачі F-16 характеристиками просто вражають:

Довжина: 15 метрів;

15 метрів; Висота: 5 метрів;

5 метрів; Екіпаж: 1 людина;

1 людина; Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метрів за годину);

2+ Маха (1,500 метрів за годину); Розмах крил: 9,5 метрів;

9,5 метрів; Тягооснащеність: 1,1;

1,1; Максимальна злітна вага: 21,7 тонн;

21,7 тонн; Точок підвіски: може бути до 13;

може бути до 13; Вага: 9,2 кг.

Якщо говорити про можливості винищувача F-16V Block 70/72, то тут варто згадати про те, що літак поєднує в собі вдосконалений радар Active Electronically Scanned Array, який відрізняється новою архітектурою авіоніки, а також деякі структурні оновлення. Вони дозволили продовжити термін служби винищувача на 50% в порівнянні з більш старими моделями.

Також F-16V Block 70/72 оснащено новітнім програмним забезпеченням, зокрема покращеним передовим каналом передачі даних, зброї та націлювання. Остання модель F-16 також має автоматичну систему запобігання зіткнення з землею та більш точну GPS-навігацію. Завдяки радару APG-83 AESA літак може "бачити" ціль на відстані понад 370 км.

На жаль, є у F-16V Block 70/72 і свої недоліки. Наприклад, через його легкість дальність польоту винищувача досить маленька. А тому потрібно постійно використовувати додаткові підвісні баки.

Вартість літака F-16

Точну вартість F-16 назвати важко, особливо, враховуючи велику кількість версій цих винищувачів. Однак вона може фігурувати у розмірі від 43 до 55 млн доларів.

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