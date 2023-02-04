"Винищувач Leopard": експерт розповів про нове озброєння, яке з'явилося в окупантів на фронті

Жданов зауважив, що для українських військових - це лише ще одна ціль.

Росія доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків". Їх є 4 одиниці. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що це експериментальна техніка, яка жодним чином не вплине на перебіг війни.

Про це Жданов повідомив на своєму Ютуб-каналі.

"Воно вже з'явилося - це роботизована платформа на гусеничному ходу. Вони його називають "винищувач Leopard". Раніше називавалася "виниувач танків". Було доставлено (на фронт - ред.) 4 одиниці. Це експериментальні зразки, вони не виробляться серійно. Це лабораторне складання. Вони їх привезли просто для випробовування. Звичайно, вони зробили із цього інфорційну помпу:"Ось дивіться, це винищувачі танків Leopard", - сказав він.

За його словами, наразі вони перебувають в ангарах. Жданов зауважив, що для українських військових - це лише ще одна ціль.

"Вони привезли їх поближе до фронту і десь завезли в ангари у промисловій зоні. І тепер вони будуть на них встановлювати протитанкові ракетні комплекси. Де-факто, ці чотири платформи не можуть вплинути на хід війни. Ба більше, вони дуже великі і доволі високи, тобто навіть в окоп його приховано буде проблематично. Для наших "Джавелінів" це ще одна додаткова ціль", - розповів він.

Нагадаємо, що українські військові "затрофеїли" один із найсучасніших російських комплексів-розвідників "Леєр-3".

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