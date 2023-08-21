Винищувачі F-16 допоможуть значно захистити Україну - колишній командувач сил США

Винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів, які погодилися передати їх Україні, допоможуть значно збільшити здатність нашої держави себе захищати.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес.

“Це приголомшлива новина, що нарешті, через 18 місяців, було ухвалене рішення, яке дозволить цьому статися. І я вважаю велику заслугу Нідерландів, а також Данії, що вони збираються це зробити. Я радий, що адміністрація США нарешті дала свій дозвіл. Ми повинні бути реалістами щодо впливу. Звичайно, це реальні можливості. Я маю на увазі, що коли у вас є навчені пілоти та повітряні сили, які знають, як ефективно використовувати ці можливості, це значно збільшить здатність України захищати себе, знищувати логістику Росії, штаб і артилерію. І це, безумовно, посилить загрозу російським військам у незаконно окупованому Криму”, - розповів Бен Годжес.

За його словами, російські окупанти у відповідь на отримання нами F-16 посилять протиповітряну оборону.

“Вони будуть дуже хвилюватися з цього приводу. Тож їм доведеться вживати заходів. Вони приїдуть за аеродромами, звідки згодом літатимуть F-16. Отже, я маю на увазі, це частина цього. Це ще одна частина того, що потрібно українським збройним силам, щоб бути успішними та захищати свій народ. Але мине деякий час, перш ніж ми побачимо фактичний вплив у повітрі та на землі – це все ще дуже, дуже хороші новини”, - підкреслив Бен Годжес.

Чи може така кількість літаків задовольнити військові потреби України

“Ну, звичайно, ви захочете більше можливостей. Це, однак, значна кількість. Це матиме ефект. Слід пам’ятати, що це не лише кількість літаків. Це кількість вильотів. Я маю на увазі, що під час бою пілоти можуть здійснювати два, три або чотири вильоти на день, особливо якщо вони збираються виконати короткострокову місію, виконують свою місію, повертаються, дозаправляються, отримують більше боєприпасів, виконують технічне обслуговування, йдуть знову. Тому здатність українських ВПС здійснювати бойові вильоти також є дуже важливою”, - пояснив військовий.

Крім того, що можуть бути і механічні проблеми, оскільки літак - це в першу чергу техніка. Він потребує технічного обслуговування, має мати запчастини.

“Ви повинні мати навчених механіків на землі, щоб літак міг літати. Отже, це не просто літак. Це вся система. Без сумніву, Україна придумає, як це зробити. Будуть підрядники. Буде різна підтримка. Але важлива не кількість літаків. Це кількість вильотів, які можна згенерувати для виконання вимог місії щодня. Так, я вже казав, що це мало статися 18 місяців тому. Ми втратили 18 місяців, але тепер рішення прийнято. Отже, давайте продовжимо готуватися до використання цих літаків, цієї нової можливості, як тільки всі будуть готові”, - підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, що літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни.

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