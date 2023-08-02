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Винищувачі F-16 і ракети ATACMS Україна намагається отримати найближчими місяцями — голова комітету ВР

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Винищувачі F-16 і ракети ATACMS Україна намагається отримати найближчими місяцями — голова комітету ВР

Винищувачі F-16 потрібні ЗСУ для протистояння російській агресії / Фото: commons.wikimedia.org

Усі зусилля МЗС, дипломатії Офісу президента і парламенту спрямовані на те, щоб переконати країни Заходу не зволікати з передаванням необхідної для перемоги зброї.

Уся українська дипломатія працює над тим, щоб прискорити отримання від західних союзників необхідних для успішного протистояння російській агресії сучасних винищувачів F-16 та далекобійних ракет ATACMS.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко

"Наша дипломатія - і дипломатія президента, і дипломатія Міністерства закордонних справ, і парламент, ми наполегливо працюємо, щоби переконати наших союзників і вже в найближчі місяці отримати і F-16, і ATACMS, і все, що нам необхідно для перемоги", - наголосив він.

Як відомо, Україна вже тривалий час вимагає додаткового військового потенціалу, щоб прорвати оборону Росії на полі бою. Тим часом західні партнери ще навіть не узгодили план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року. Проте він зауважив, що це – "оптимістичні прогнози". 

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Дата публікації
Перегляди
446
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