Винищувачі F-16 прибувають в Україну: чи зміниться ситуація на фронті — The Washington Post

Ймовірно, Сили оборони України отримають цього року не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків.

Українські та західні офіційні особи попереджають, що винищувачі F-16, які прибудуть до України протягом найближчих тижнів, навряд чи справлять негайний вплив на полі бою.

Про це пише в неділю, 28 липня, видання The Washington Post

Однією з причин називають те, що кількість винищувачів, які Україна отримає від західних партнерів, занадто незначна порівняно з кількістю російського ППО.

"Перші F-16, найімовірніше, слугуватимуть для посилення ППО України - для збиття повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки, а не для ударів по наземних силах Росії та інших військових активах поблизу фронту", - зазначає видання.

Точної кількості літаків, які Україна отримає цього року, офіційні особи не називають, але, ймовірно, це буде не більше однієї ескадрильї - близько 20 літаків. Окрім того, лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і стартувала з великою затримкою.

Представник українського оборонного відомства на умовах анонімності розповів виданню, що "десятки" пілотів були залучені до навчання на F-16, але обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти за один раз по одній групі пілотів та інженерно-технічного персоналу.

Окрім того, за словами неназваного представника Міноборони, Україна також не може дозволити втратити велику кількість досвідчених пілотів на тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань.

Видання також цитує аналітикиню Центру нової американської безпеки Бекку Вассер, яка вважає, що F-16 варто розглядати радше як моральний стимул для українців.

За її словами, умови на полі бою змінилися від минулого року, коли було оголошено рішення про постачання літаків, проте F-16 все ще можуть задовольнити нагальні потреби, завдяки своїй подвійній ролі - збивати ворожі літаки і вражати наземні цілі.

Нагадаємо, сучасні винищувачі F-16 будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цього року. Наразі відбувається підготовка більшої кількості пілотів.

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