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Винищувачі і бомбардувальники: супутникові фото показали, що було на аеродромі в Криму до вибухів

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Винищувачі і бомбардувальники: супутникові фото показали, що було на аеродромі в Криму до вибухів

Фото: Getty Images

До вибухів в окупованому Криму на військовому аеродромі в Новофедорівці були розташовані російські винищувачі та бомбардувальники.

Розташований у Новофедорівці аеродром "Саки" – один із ключових для російської авіації на півострові. 

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

До окупації Криму, 2014 року, аеродром був базою Військово-морських сил України.

На сьогодні на аеродромі "Саки" розміщений 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії. У складі полку – здебільшого винищувачі Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. 

Зауважимо, що саме з аеродрому в Новофедорівці російська армія здійснює авіанальоти та бомбардування українських міст. 

Журналісти також опублікували зроблений сервісом Planet Labs супутниковий знімок аеродрому. Так, фото було зроблене 9 серпня об 11:10 за Києвом, тобто приблизно за чотири години до вибухів. На знімку зафіксовані склади та численна військова авіація.

Фото:
Фото: "Схеми"
Фото:
Фото: "Схеми"
Фото:
Фото: "Схеми"

Нагадаємо, 9 серпня у Новофедорівці, що в окупованому Криму, пролунали потужні вибухи. Це сталося на військовому аеродромі РФ. 

У Міноборони РФ заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи. Оголошено евакуацію населення, повідомляється про постраждалих.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3122
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