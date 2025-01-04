Винищувачі Mirage прямують до України: експерт пояснив, які можливості отримають Сили оборони

Літаки Mirage отримали дуже важливі для України модифікації, а саме можливість використовувати їх для запуску ракет SCALP/Storm Shadow та бомбардування AASM Hammer.

Україна невдовзі отримає перші винищувачі Mirage 2000-5F виробництва Франції, які пристосовані для використання крилатих ракет Scalp-EG і Storm Shadow. За наявності достатньої кількості боєприпасів, ці літаки можуть посилити бойовий потенціал Сил оборони України.

Про це розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в інтерв'ю "24 Каналу".

Вже цього місяця Повітряні сили ЗСУ отримають перші три літаки Mirage. Загалом Франція пообіцяла передати до десяти своїх винищувачів.

"Навряд чи можна сказати, що вони суттєво підсилять нас, але будь-яке озброєння, тим паче таке складне як літаки, безумовно, збільшить наш потенціал. Ба більше, ці літаки матимуть покращені характеристики", – зауважив експерт.

Він пояснив, що літаки Mirage отримали дуже важливі для України модифікації, а саме можливість використовувати їх для запуску ракет SCALP/Storm Shadow та бомбардування AASM Hammer.

"Питання в тому, скільки всього авіаційного озброєння нададуть нам для застосування з цих літаків. Їхня кількість невелика, але дуже важливо, що вони кращі, ніж радянські літаки Су-24", – пояснив генерал.

На думку Ігоря Романенка, Україна нарешті повинна почати використовувати свою авіацію не тільки як засоби ППО, як це наразі відбувається з американськими винищувачами F-16. Дуже важливою у бойових операціях є повітряна підтримка сухопутних військ. І з цим завданням може впоратись навіть невелика кількість літаків, які можуть суттєво покращити ефективність ураження наземних цілей ворога.

Нагадаємо, Україна вперше показала застосування високоточних бомб Hammer. Застосування цих бомб дозволяє завдавати точних ударів з більшої висоти та дальності, знижуючи ризик для пілотів.

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