Винищувачі НАТО у небі над Литвою та повітряний бій над Чорним морем: головні новини ночі 8 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 8 липня:
- У литовському місті Клайпеда, приблизно за 50 км від Калінінградської області РФ, місцеві жителі помітили у небі військові літаки. Читати далі –>
- Під час повітряного бою над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі українських штурмовиків. Читати далі –>
- Кредит від Європейського інвестиційного банк (ЄІБ) у розмірі 1,5 млрд євро для допомоги Україні під час війни заблокував бюджетний відділ Єврокомісії. Читати далі –>
- Очільник британського Міноборони Бен Воллес, який може стати наступником Джонсона, переконує, що підтримуватиме Україну. Читати далі –>
- Влада американського штату Джорджія намагається встановити причетних до зруйнування гранітного монумента, який був місцевим туристичним об’єктом. Читати далі –>
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