Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Винищувачі НАТО у небі над Литвою та повітряний бій над Чорним морем: головні новини ночі 8 липня

Дата публікації
Перегляди
5112
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Винищувачі НАТО у небі над Литвою та повітряний бій над Чорним морем: головні новини ночі 8 липня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 8 липня:

  • У литовському місті Клайпеда, приблизно за 50 км від Калінінградської області РФ, місцеві жителі помітили у небі військові літаки. Читати далі –>
  • Під час повітряного бою над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі українських штурмовиків. Читати далі –>
  • Кредит від Європейського інвестиційного банк (ЄІБ) у розмірі 1,5 млрд євро для допомоги Україні під час війни заблокував бюджетний відділ Єврокомісії. Читати далі –>
  • Очільник британського Міноборони Бен Воллес, який може стати наступником Джонсона, переконує, що підтримуватиме Україну. Читати далі –>
  • Влада американського штату Джорджія намагається встановити причетних до зруйнування гранітного монумента, який був місцевим туристичним об’єктом. Читати далі –>

Читайте також:

Наступна публікація