Винищувачі, танки та сотні окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Протягом доби між Силами оборони України та російським військом відбулося 66 бойових зіткнень.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 25 грудня склали 353 950 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 760 окупантів. За добу також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 5877 (+19)

бойових броньованих машин - 10919 (+31)

артилерійських систем - 8347 (+33)

РСЗВ - 934 (+2)

засобів ППО - 613 (+2)

літаків - 329 (+2)

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32)

крилатих ракет - 1616 (+2)

кораблів та катерів - 22

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53)

спеціальної техніки - 1234 (+5)

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських Су-30 та Су-34. Більше про це читайте у новині. Варто зазначити, що вартість одного такого бомбардувальника - близько 50 млн долларів.

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