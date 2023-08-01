Винищують кожний день: експерт назвав пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу

За словами Грабського, фактично кожний день українські військові знищують в середньому по одному дивізіону артилерії противника.

Російські окупанти досі мають перевагу в артилерії, тому під час контрнаступу пріоритет ЗСУ – ворожі об’єкти артилерійських систем та снарядів до них.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський

"Противник має серйозні ресурси по артилерії і саме тому ми розглядаємо цю задачу як пріоритетну: виснаження артилерії противника. Тобто як ліквідацію власне фізичних об’єктів артилерійських систем, так і запасів боєприпасів та інших ресурсів", – сказав Грабський.

За його інформацією, фактично кожний день українські військові знищують в середньому по одному дивізіону артилерії противника.

"Мінімум 18 стволів артилерії або систем залпового вогню. За деякими розрахунками, наші втрати (по артилерії, – ред.) складають один до чотирьох", – підсумував експерт.

Раніше видання BILD писало, що Росія втратила перевагу в артилерії на Запорізькому фронті.

Також військові розповідали, що ЗСУ отримують перевагу в артилерії на Бахмутському напрямку.

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