Винищують кожний день: експерт назвав пріоритетне завдання ЗСУ під час контрнаступу

За словами Грабського, фактично кожний день українські військові знищують в середньому по одному дивізіону артилерії противника.
Російські окупанти досі мають перевагу в артилерії, тому під час контрнаступу пріоритет ЗСУ – ворожі об’єкти артилерійських систем та снарядів до них.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський
"Противник має серйозні ресурси по артилерії і саме тому ми розглядаємо цю задачу як пріоритетну: виснаження артилерії противника. Тобто як ліквідацію власне фізичних об’єктів артилерійських систем, так і запасів боєприпасів та інших ресурсів", – сказав Грабський.
За його інформацією, фактично кожний день українські військові знищують в середньому по одному дивізіону артилерії противника.
"Мінімум 18 стволів артилерії або систем залпового вогню. За деякими розрахунками, наші втрати (по артилерії, – ред.) складають один до чотирьох", – підсумував експерт.
Раніше видання BILD писало, що Росія втратила перевагу в артилерії на Запорізькому фронті.
Також військові розповідали, що ЗСУ отримують перевагу в артилерії на Бахмутському напрямку.
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