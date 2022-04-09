Винні мають бути притягнуті до відповідальності - ООН про ракетний удар по Краматорську

Винні мають бути притягнуті до відповідальності - ООН про ракетний удар по Краматорську

В ООН закликали покласти край війні.

Винні у завданні ракетного удару по вокзалу в Краматорську, що спричинив десятки жертв серед цивільного населення, мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ.

"Сьогоднішній удар по залізничному вокзалу Краматорська на Сході України, внаслідок якого загинули та були поранені десятки цивільних, які чекали на евакуацію, у тому числі багато жінок, дітей та літніх людей, а також інші напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру є абсолютно неприйнятними. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - ідеться в тексті повідомлення.

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Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадує сторонам про їхні зобов'язання згідно з міжнародним правом захищати цивільне населення та про нагальну необхідність домовитися про припинення вогню, аби забезпечити безпечну евакуацію та гуманітарний доступ до населення.

Він повторив заклик негайно покласти край цій жорстокій війні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадав сторонам про їхні зобов'язання згідно з міжнародним правом захищати цивільне населення та про нагальну необхідність домовитися про припинення вогню, аби забезпечити безпечну евакуацію та гуманітарний доступ до населення.

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