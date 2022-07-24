Вінницька наречена на руїнах свого дому вразила Мережу: війна не відібрала її мрію про майбутнє

У вінничанки Дашу росіяни відібрали дім, але не змогли відібрати мрію про щасливе подружнє життя і про майбутнє. Саме її весільні фото у розбомбленими російськими ракетами будинку – обійшли шпальти європейських сайтів та газет.

Будинок Даші у сотні метрів від місця влучання російських ракет. В день весілля вона пройшлася по цих кімнатах – вперше після вінницької трагедії. А разом з ТСН заходить у будинок вдруге.

Вона прожила тут тридцять років, спочатку – з батьками. Потім тато виїхав до іншої країну, а мама – померла. Тож батьківський дім Даша дуже берегла, але у перший день війни забрала речі та переїхала до свого тоді ще нареченого Віталіка. Аби поділитися з кимось домом. «Коли почалась війна, я подумала про те, що я можу залишитись в нього і ми можемо когось тут поселити», - розповідає Даша.

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Так Даша познайомилася з Мариною із Харкова, яка до Вінниці з-під російських бомб втекла на третій день війни з батьком, мамою та своїм собакою Оскаром. У день, коли на центральній площі Вінниці впали російські ракети, жінки були – вдома.

«Хвилею мене вдарило, отямилась на підлозі, на спині була подряпина. Забіг поліцейський, кричав про термінову евакуацію, я бігла і капцях і піжамі», - пригадує дівчина.

У цей момент на допомогу Марині вже прибігла Даша, разом завантажили вцілілі речі в машину. «Ми вже виїжджали, і я розуміла, шо в мене за спиною лишився будинок, якій наче втратив душу. Він начебто бездиханний», - каже Даша.

А на ранок вона мала виходити заміж. «Ми ще на той момент навіть не знали, чи вцілів РАГС. Але я казала, якщо будівля стоїть – значить, він працює. Нічого не хочу знати, завтра о десятій ми ідем розписуватися», - пригадує дівчина.

РАГС не працював, їх розписали у центрі надання адміністративних послуг, поза чергою. Звідти вони поїхали додому. «Я хочу жити далі, попри все. Це біль від втрати, я не знаю. Біль від того, що в тебе забирається силою. І я сказала – будинок вони хай і забрали, але моє подружнє життя вони не заберуть». – переконує Даша.

А також планує наводити лад та починати ремонт у своєму будинку. Каже, зобов’язана його врятувати. «Всі картини впали, а ця про кохання залишилась. Я не знаю, як знак чи що», - каже дівчина.

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