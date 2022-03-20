"Вінницькі скіфи" приручили російського "Тигра": на Запоріжжі знищили ворожу колону (фото)

"Заблукалих", які рухалися Запорізькою областю, блискавично атакували та зупинили за лічені хвилини.
Військовослужбовці мотопіхотного батальйону "Вінницькі скіфи", у взаємодії з морськими піхотинцями, знищили колону російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема там були, дві бойових броньованих машини "Тигр" та вантажівка "Камаз".
"Один з ББМ "Тигр" захоплено в якості трофею. Тепер він послужить українцям. "Вінницькі скіфи" вже перефарбували машину у кольори ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, На Чернігівському напрямку українські захисники знищили ворожу техніку.
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