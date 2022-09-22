Винних у злочинах в Ізюмі потрібно притягати до відповідальності - Гутерреш

Потрібно ретельно розслідувати всі місця поховання в Ізюмі. А винних у злочинах проти мирного населення - притягати до відповідальності.
Винних у злочинах проти мирного населення потрібно притягати до відповідальності.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
За його словами, останні повідомлення про місця поховання в Ізюмі викликають надзвичайне занепокоєння.
“За всіма цими повідомленнями потрібно провести ретельне розслідування, щоб забезпечити притягнення до відповідальності. Винних має бути притягнуто до відповідальності у межах справедливих незалежних судових розглядів. У жертв та їхніх близьких є право на правосуддя, захист та репарацію", - наголосив Антоніу Гутерреш.
А забезпечить ефективне притягнення до відповідальності - Міжнародний кримінальний суд. Також Гутерреш занепокоєний тим, що окупанти планують провести на тимчасово захоплених територіях “референдуми”.
“Будь-яка анексія території держави іншою державою за допомогою погрози силою або застосування сили є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Нещодавні події небезпечні й тривожні. Вони віддаляють нас від будь-якої перспективи миру і наближають до нескінченного циклу жахів і бійні. Ця безглузда війна може завдати безмірної шкоди в Україні та в усьому світі”, - підкреслив генсек.
Нагадаємо, що на Закарпатті та в Чернівецькій області затримали понад десять осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон.
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