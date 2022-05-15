Виносять все і одразу з кошиком: у російських магазинах після початку війни почастішали крадіжки

У Росії різко почастішали крадіжки в магазинах від початку війни. найчастіше зловмисників приваблювали кондитерські вироби та ковбаса.
У лютому-квітні після початку нападу на Україну в російських магазинах побільшало крадіжок.
Про це повідомляє "РБК" з посиланням на аналітиків NTechLab.
За даними NTechLab, у лютому-квітні 2022 року у порівнянні з тим же періодом минулого року в середньому випадків крадіжок на один магазин стало на 18% більше.
На чверть зросла й середня сума вкрадених товарів - вона становила 1,5 тисяч рублів.
"Зараз виносять все, крадуть частіше і більше", - згоден топ-менеджер одного з найбільших продовольчих ритейлерів.
Трендом стало розкрадання товарів на касах самообслуговування. Кількість учасників таких махінацій за час війни зросла на 34%.
Нагадаємо, на захоплених територіях окупанти грабують місцевих, викрадаючи алкоголь та продукти.
Тим часом у Криму окупанти торгують вкраденими в Україні речами.
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