"VIP-купе" за 2,5 тисячі доларів: СБУ викрила ще одну схему виїзду за кордон чоловіків (відео)

Служба безпеки України затримала співробітника “Укрзалізниці”, який перевозив ухилянтів у вентиляційній системі пасажирського вагона.

В Україні співробітник “Укрзалізниці” налагодив “систему” вивозу призовників за кордон. Для цього він влаштував їм місце в вентиляції пасажирського вагону.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські спецпризначенці викрили ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Схему організував провідник потяга Запоріжжя - Перемишль.

“Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у “згорнутому” стані”, - розповіли в СБУ.

Така “послуга” коштувала ухилянтам близько 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

“Втім контррозвідники СБУ викрили нелегальний “трафік” і затримали залізничника на пункті пропуску “Мостиська-2” на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон. Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК (“Незаконне переправлення осіб через державний кордон”) України. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів.

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