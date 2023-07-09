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"Випадково приїхали на блокпост до росіян": новий командувач Нацгвардії Півненко про перші дні війни

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Випадково приїхали на блокпост до росіян": новий командувач Нацгвардії Півненко про перші дні війни

Новий командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів про перші дні вторгнення РФ. Фото: пресслужба Нацгвардії.

Новим очільником Національної гвардії став Герой України Олександр Півненко.

Президент України Володимир Зеленський 8 липня призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера Олександра Півненка. 

Олександр Півненко у інтерв'ю LIGA.net напередодні розповів, як у перші дні вторгнення Росії випадково приїхав до окупантів на блокпост. Полковник разом з побратимами змусив ворога відступати.

"24 лютого я зустрів в Окремому загоні спецпризначення. Зустрів спокійно. Зранку встав, почув вибухи у Харкові. Були прильоти артилерії, удари по військових частинах ППО, які дислокувались в області. Десь до 11 ранку ми вже вступили на об'їзній Харкова у наш перший бій", - згадує Півненко.

Його загін отримав завдання підтримати Сили оборони у селі Циркуни на Харківщині. 

"Їхали по об’їзній швидко, щоби встигнути. На Циркунівському перехресті уже стояла важка техніка. До взводу людей, Т-72, БМП, ЗУ-23, два МТ-ЛБ. Я думав – наші. Ми на швидкості наблизились до них впритул. Виявилося – росіяни. А ми, вважайте, просто приїхали до них на блокпост. Наш БТР буквально з 25-30 пострілів знищив той танк, він загорівся. Потім ми знищили БМП. Росіяни почали тікати вздовж лісосмуги. По нашому БТРу також були влучання з РПГ, але він витримав. За нами одразу зайшли ЗСУ і спокійно вигнали решту ворогів", - пригадав командувач Нацгвардії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков показав роботу нової станції радіоелектронної розвідки українського виробництва (відео).

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Дата публікації
Перегляди
2574
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