Випалене дощенту росіянами місто: показали апокаліптичні фото знищеної повністю Мар'їнки

У Мар'їнці не залишилося жодної вцілилої будівлі чи деревця.

Російські окупанти, які не можуть фізично взяти Мар'їнку Донецької області, дощенту випалили та знищили місто ракетними та артилерійськими обстрілами.

Апокаліптичні світлини опублікували у Мережі.

На кадрах видно справжній "рускій мір". У місті не залишилося жодної вцілилої будівлі чи деревця. Все випалене геть-чисто. На фотографіях видно, як ще догорають обстріляни будівлі. Місто покрилолося сірою імлою, там зараз немає цивільних людей.

За останньою інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують наступати на сході, зокрема основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У відомстві уточнюють, що росіяни атакують в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Зауважимо, у листопаді 2022 року із Мар'їнка, що у Донецькі області, було евакуйовано все цивільне населення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.