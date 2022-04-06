Випалені землі, зруйновані будинки та обкрадені магазини: що залишили по собі окупанти у селах Київської області

Випалені землі, зруйновані будинки та обкрадені магазини: що залишили по собі окупанти у селах Київської області

У деякі селища заходили окупанти, проте згодом їх вибили українські військові.

В Україні російські окупанти знищили безліч житлових будинків та мирних населених пунктів. Постраждали цілі міста, зокрема Харків, Маріуполь, Чернігів. Із більшості евакуювали мешканців. Наразі, коли українські військові заходять на раніше окуповані території, громадськості відкриваються наслідки “руского міра”.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про населені пункти Київської області, які постраждали від російських окупантів.

Село Жерево

Невелике село у Іванківському районі. Згідно з переписом населення за 2001 рік, у населеному пункті мешкало 89 осіб. За словами місцевих, у селищі навіть не було крамниці. Водночас там жили люди, виховували дітей та утримували господарство. Доки туди не прийшли російські окупанти.

Військові злочинці РФ знищили житлові будинки. У Жереві немає жодного непошкодженого будинку, частина їх зовсім зруйнована.

соцмережі

“Тут навіть магазину не було. Але тут жили, і, сподіваюся, житимуть люди. Звичайні люди. Про щось мріяли, будували плани, працювали, виховували дітей. А тепер тут так. Жодного непошкодженого будинку, а половини просто вже немає”, — написала на своїй сторінці в соцмережі киянка Тетяна Рибкіна.

Вона також додала, що людям, яким “пощастило” та їхні будинки не зруйновані зовні, всередині вони все одно значно пошкоджені.

Село Мощун

Згідно з переписом населення за 2001 рік, у селі жили майже 800 людей. Згодом населений пункт, очевидно, став більш розвиненим. 2022 року там сталася одна з переломних битв за Київ.

Згодом у Мережі показали, до чого привів “рускій мір”. У селищі майже всі будинки були пошкоджені артилерійськими обстрілами. Деякі будівлі повністю знищені.

Село Горенка

До російської агресії у селищі проживало понад п'ять тисяч людей. Більшість із них згодом евакуювалися. Російські окупанти намагалися увійти до населеного пункту, проте безуспішно — ЗСУ відбивала атаки окупантів. Проте ворог все ж таки зруйнував і спалив артилерією безліч житлових будинків та автомобільного транспорту.

“Але всі вони поплатились за свої злочинні дії: угрупування, що намагались форсувати річку і зайти в населені пункти, були знищені та розбиті вщент”, — розповіли в МВС України.

Прес-служба МВС України

Село Кухарі

Ще один населений пункт, який постраждав від "руского міра". У середині березня ЗСУ звільнили селище від окупантів, проте військові злочинці продовжують завдавати по ньому ударів артилерії. Внаслідок чого із села виїхали місцеві жителі, а їхні будинки виявилися зруйновані бомбами.

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