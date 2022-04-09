Випалювали очі, відрізали частини тіла: у Бучі в катівні мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей – Денісова

Випалювали очі, відрізали частини тіла: у Бучі в катівні мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей – Денісова

Усього, за даними омбудсманки, в Бучі на цю хвилину 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей.

В Бучі під Києвом у катівні людям випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.

Про це овідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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"У місті Бучі на вулиці Яблунська, 144 рашистами була облаштована справжня катівня. За словами тих, хто вижив, тут був штаб кадирівців. Вони розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей. За інформацією міської влади, всього в Бучі на цю хвилину 360 вбитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей”, - пише Денісова.

Омбудсманка зазначає, що у звільненому від окупантів селищі Макарові Київської області виявили 132 розстріляні особи – є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих.

Денісова додає, що у лісі на виїзді з Гостомеля у бік Ірпеня місцеві мешканці знайшли розстріляний автомобіль із сім’єю.

"Такі дії армії терористів РФ підпадають під визначення злочину "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує українська омбудсманка.

Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні.

Нагадаємо, у Бучі окупанти зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами. Нелюди прив’язали жінку до стільця, щоб вона дивилася.

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