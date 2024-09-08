Виплати при звільненні військових: що потрібно для отримання допомоги

Українські військовослужбовці, що звільняються, отримають виплати в розмірі 50% від їхнього місячного окладу. Це правило поширюється не тільки на строкову службу.

Про це розповів начальник відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат Донецького обласного ТЦК та СП підполковник Артур Вакуленко.

Грошова допомога для звільнених військових розраховується за шістьма підставами. Військові, які прослужили 10 і більше років, отримають одноразову допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби. Це передбачено в таких випадках:

за віком,

скорочення штату чи організаційні зміни,

закінчення контракту,

підпорядкування близькій особі,

систематичне невиконання контракту командуванням,

особливий період та відмова продовжувати службу для жінок з дітьми до 18 років.

Для бійців, мобілізованих або призваних під час особливого періоду, одноразова грошова допомога складає 4% від місячного забезпечення за кожен повний календарний місяць служби. Проте ця сума не може бути менша за 25% місячного забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про статус бійців, які воюють у РФ. Українські військовослужбовці отримуватимуть такі ж виплати і преференції, як і на передовій. Закон також розширює соціальний захист для військових, правоохоронців та їхніх сімей, які виконують обов'язки за межами України, включаючи на території держави-агресорки.

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