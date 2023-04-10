Виплати від держави — на що можуть розраховувати військові після демобілізації

Які гроші згідно з українським законодавством повинні отримувати військовослужбовці після демобілізації читайте в матеріалі ТСН.ua

На що можуть розраховувати військові пісдя демобіілзації

Виплати, на які можуть розраховувати військові після закінчення служби відповідно до законодавчої бази такі:

Компенсація за неотримане речове майно . Згідно зі ст. 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість. Після цього написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. Кошти виплачуються на підставі наказу командира.

. Згідно зі ст. 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість. Після цього написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. Кошти виплачуються на підставі наказу командира. Одноразова грошова допомога . Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. Плюс за наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.

. Демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. Плюс за наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту. Відшкодування за невикористану відпустку. Гроші за невикористану відпустку повинні отримати всі військові, не залежно від підстави звільнення. Умови нарахування передбачені ст. 162 ЗУ "Про відпустки" та п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Розмір компенсації вираховуються за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток.

Гроші за невикористану відпустку повинні отримати всі військові, не залежно від підстави звільнення. Умови нарахування передбачені ст. 162 ЗУ "Про відпустки" та п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Розмір компенсації вираховуються за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток. Кошти для оздоровлення. У випадку, якщо військовий під час служби не отримав кошти на оздоровлення, після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

У випадку, якщо військовий під час служби не отримав кошти на оздоровлення, після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років. Матеріальна підтримка для розв'язання соціально-побутових питань. Згідно розділу XXIIV "Виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", є можливість нараховувати одноразові виплати для розв'язання вказаних питань. Сума не може бути вищою за місячне забезпечення службовця, з урахування всіх видів грошового забезпечення, крім винагород.

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