Виплати військовим 2023 року: які зміни в оновленому тексті законопроєкту

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, для другого читання оновлено текст законопроєкту №9342. Поки він не пройде комітет, у ньому можливі додаткові зміни.

Історія питання з грошовим забезпеченням для військових

Від лютого 2022 року виплати 100 тисяч і 30 тисяч гривень отримували всі військові в Україні, зокрема контрактники та строковики на загальних підставах. Однак після змін від 1 лютого 2023 року строковикам скасували доплати у 30 тисяч гривень.

Законопроєктом №8212, ухваленим 10 квітня 2023 року, Верховна Рада повернула виплати.

Але виявилося, що в бюджеті на це немає грошей.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для того, аби повернути доплати військовим, доведеться на 4% підвищити ПДВ і втричі - військовий збір.

Ухвалений 30 травня 2023 року в першому читанні законопроєкт №9342 фактично зберігає чинну систему винагороди військовослужбовцям - їм щомісяця виплачують додаткову винагороду в 30-100 тис. грн, пропорційно часу виконання бойових завдань. Додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій, документ не передбачає.

Які зміни внесли до оновленого тексту законопроєкту

Щодо доплат військовослужбовцям нічого не змінилося . Залишається норма, що їм щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

. Залишається норма, що їм щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ. Додано норму про щомісячні виплати в розмірі 100 тисяч гривень для поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні, і полонених/зниклих безвісти.

які перебувають на лікуванні, і полонених/зниклих безвісти. Пораненим, які визнані непридатними до військової служби та зараховані в розпорядження командирів, виплачуються два місяці зарплати за останню посаду, від 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата в розмірі 12 тисяч гривень.

та зараховані в розпорядження командирів, виплачуються два місяці зарплати за останню посаду, від 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата в розмірі 12 тисяч гривень. В законопроєкті більше не згадується про доплати поліціянтам та особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту.

та особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту. Мінімальний розмір додаткової доплати для інструкторів встановлено у 15 тис. грн, максимальний так і залишився 30 тис. грн.

встановлено у 15 тис. грн, максимальний так і залишився 30 тис. грн. Інші норми майже не змінилися, строковикам залишили 6 000 грн на місяць, курсантам – 2 350 грн щомісячно.

Що не стосується грошового забезпечення, загальну тривалість щорічної відпустки строковикам збільшили від 10 до 30 днів.

Голосування за законопроєкт планується на найближчому пленарному засіданні в червні, тому можливі додаткові зміни.

Читайте також: