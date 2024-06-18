Виплати за поранення або у разі загибелі військового: Кабмін ухвалив зміни (документ)

Нардеп розповів про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою, щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового ЗСУ.
Про це він написав у Telegram.
Так, ухвалена постанова розширює коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:
- право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
- онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли;
- діти, які народились після смерті військовослужбовця.
У документі зазначено, що розмір грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану під час виконання ним обов'язків військової служби не може становити менше 15 мільйонів гривень.
Визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат:
Також додається випадки, коли виплата грошей не здійснюється:
Нагадаємо, у Міноборони детально розповіли про усі доплати українських військових – є шість видів.
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