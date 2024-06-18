Виплати за поранення або у разі загибелі військового: Кабмін ухвалив зміни (документ)

Нардеп розповів про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою, щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового ЗСУ.

Про це він написав у Telegram.

Так, ухвалена постанова розширює коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема:

право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

онуків військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли;

діти, які народились після смерті військовослужбовця.

У документі зазначено, що розмір грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану під час виконання ним обов'язків військової служби не може становити менше 15 мільйонів гривень.

Виплати за поранення або у разі загибелі військового / Фото: скриншот

Визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат:

Виплати за поранення або у разі загибелі військового / Фото: скриншот

Виплати за поранення або у разі загибелі військового / Фото: скриншот

Також додається випадки, коли виплата грошей не здійснюється:

Виплати за поранення або у разі загибелі військового / Фото: скриншот

Виплати за поранення або у разі загибелі військового / Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міноборони детально розповіли про усі доплати українських військових – є шість видів.

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