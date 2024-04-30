Виплати за знищену техніку ворога: у Міноборони назвали суми

Найбільше платять за знищення корабля першого рангу.
У Міноборони України повідомили, яку грошову винагороду можуть отримати військові за знищення техніки російських окупантів.
Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів у ефірі телемарафону.
Виплати за знищену техніку – суми
- За підбитий військовий автомобіль ворога можна отримати 12 180 грн,
- за підбитий російський танк – 48 720 грн,
- за знищення броньованих машин – понад 40 тис. грн,
- за літак чи гелікоптер – понад 100 тис. грн,
- за знищення корабля першого рангу – понад 243 тис. грн.
Зауважимо, що виплата за знищення ворожого корабля є найбільшою.
"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", – прокоментував Лазуткін.
Він зазначив, що для отримання виплати треба, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. Також бажано, аби була фото- або відеофіксація.
"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – сказав речник Міноборони.
Нагадаємо, від 1 травня для українських військових, які перебувають на передовій 30 днів, запровадили додаткову доплату в розмірі 70 тис. грн.
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