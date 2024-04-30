Виплати за знищену техніку ворога: у Міноборони назвали суми

У Міноборони України повідомили, яку грошову винагороду можуть отримати військові за знищення техніки російських окупантів.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів у ефірі телемарафону.

Виплати за знищену техніку – суми

За підбитий військовий автомобіль ворога можна отримати 12 180 грн,

за підбитий російський танк – 48 720 грн,

за знищення броньованих машин – понад 40 тис. грн,

за літак чи гелікоптер – понад 100 тис. грн,

за знищення корабля першого рангу – понад 243 тис. грн.

Зауважимо, що виплата за знищення ворожого корабля є найбільшою.

"Скажімо так, чергову "Москву" також є серйозний стимул нищити", – прокоментував Лазуткін.

Він зазначив, що для отримання виплати треба, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. Також бажано, аби була фото- або відеофіксація.

"Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою", – сказав речник Міноборони.

Нагадаємо, від 1 травня для українських військових, які перебувають на передовій 30 днів, запровадили додаткову доплату в розмірі 70 тис. грн.

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