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Виплати за зруйноване житло: у "Дії" можна подати заявку у тестовому режимі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Виплати за зруйноване житло: у "Дії" можна подати заявку у тестовому режимі

У Дії у тестовому режимі можна подати заявку на виплати за знищене житло. / Фото: Associated Press

У "Дії" розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло.

На порталі "Дія" 18 липня запустили бета-тестування послуги подавання заяви на отримання компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни.  

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися до нових домівок", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до тестування можна за посиланням, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.

Зареєструватись на тестування можна, якщо ви:

• маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи селищі Бородянка Київської області;
• попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в "Дії";
• єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
• маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);
• досягли 18 років.

Федоров також повідомив, що після бета-тесту компенсація за знищене житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. 

"Також працюємо над розширенням єВідновлення для майна на дуже тимчасово окупованих територіях", - розповів він.

Раніше в межах єВідновлення запустили виплати для ремонту пошкодженого житла. Понад 1400 українців вже отримали кошти.

Нагадаємо, в "Шахеді", який РФ запустила по Миколаєву, знайшли західні деталі (фото).

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Дата публікації
Перегляди
182
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