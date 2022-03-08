Виплату соціальних допомог подовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно - Мінсоцполітики

Виплату соціальних допомог подовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно - Мінсоцполітики

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив за пропозицією Міністерства соціальної політики.

Держава продовжить виплачувати призначені державні соціальні допомоги людям протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення, звертатись за перепризначенням не потрібно.

Про це у вівторок, 8 березня, повідомила міністерка соціальної політки України Марина Лазебна.

Також читайте Як отримати грошову допомогу та пенсії у разі зміни місця проживання через евакуацію?

"Наші дорогі співвітчизники! Ми не зупиняємо виплату призначених державних соціальних допомог. Під час воєнного стану не потрібно звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на їх отримання. Бережіть себе та своїх близьких!", - зазначила вона.

Відповідне рішення стосується:

• допомоги малозабезпеченим сім’ям,

• допомоги на дітей одиноким матерям,

• допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

• допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність,

• щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,

• тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,

• щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам,

• тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк переогляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його скасування.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів і органи, підпорядковані Мінфіну (казначейство, податкова, митниця, аудиторська служба) працюють у режимі воєнного часу. У Мінфіні запевнили, що всі українці отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua