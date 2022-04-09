Виправдовувала агресію РФ: у Черкаській області  затримали жінку-зрадницю

Жінці вже оголошено підозру.

У Черкаській області затримали жінку, яка публічно поширювала проросійську пропаганду серед односельців.

Про це повідомили в СБУ.

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"Жінка відкрито виправдовувала агресію РФ та злочини російських військових і закликала мешканців села підтримувати окупантів. Крім того, вона дивилася російські телепередачі, після чого поширювала пропагандистські матеріали, зокрема, щодо ситуації в Україні, про нібито “злочинні вчинки українських військових” тощо" , - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

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