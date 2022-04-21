Виправдовували масові вбивства: у Запоріжжі та Києві викрили ботоферми Росії

Виправдовували масові вбивства: у Запоріжжі та Києві викрили ботоферми Росії

У Запоріжжі та Києві СБУ викрила ботоферми, які виправдовували масові вбивства українців російськими окупантами.

Також у Києві затримали адміністратора телеграм-каналів, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомили в СБУ.

Боти працювати у соцмережах та популярних месенджерах.

"СБУ викрила ботоферму на понад 50 тис. фейкових акаунтів, якою керували з країни-агресора, щоб ширити фейки та виправдовувати збройну агресію проти України. Також вони дискредитували ЗСУ. Роботу ботоферми зупинено, вилучено апаратні комплекси, майже 500 GSM-модулів, більше 3 тис SIM-карток", - повідомили в СБУ.

Також у Києві заблоковано мережу анонімних Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які масово закликали до фізичного знищення українського народу як нації. Організатора затримано. Це - киянин, який на початку війни створив низку інтернет-ресурсів та пропагував антиукраїнський контент.

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