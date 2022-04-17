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Виправдовував російську агресію: у Донецькій області чоловік перейшов на бік окупантів

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Виправдовував російську агресію: у Донецькій області чоловік перейшов на бік окупантів

pixabay.com

Затриманому загрожує термін.

Мешканця Покровська заарештували через виправдовування злочинних дій окупантів на території України.

Про це повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні 2022 року 46-річний чоловік через одну із соціальних мереж, неодноразово поширював інформацію на підтримку збройної агресії РФ та підконтрольних їй незаконних збройних формувань проти України.

У розповсюдженому підозрюваним контенті виправдовувались злочинні дії окупантів, які обстрілювали мирні міста Донеччини, зокрема м. Маріуполь.

"Донецькою обласною прокуратурою у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 396 960 грн мешканцю м. Покровська, який обґрунтовано підозрюється у поширенні матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду. Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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