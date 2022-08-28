Виправдовував збройну агресію РФ: в Одесі суд зобов'язав чоловіка читати історичні книги

В Одесі засудили чоловіка за проросійські пости.
В Одесі засудили чоловіка, який писав проросійські пости в соцмережах на підтримку Росії. Він виправдовував збройну агресію РФ та закликав до насильницької зміни влади в Україні.
Про це йдеться у даних судового реєстру.
Повідомлення засуджений писав в російській соцмережі "Одноклассники", яка заборонена в Україні. Чоловік визнав свою провину.
Проти обвинуваченого відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.
Йому призначили 3 роки умовного терміну та зобов'язали прочитати книги Сергія Плохія "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" та Романа Іваничука "Орда".
Нагадаємо, в окупованому Севастополі силовики затримали чоловіка за українську пісню.
Читайте також:
- В Одесі суд змусив любителя "руского мира" читати книгу Грушевського
- Суддя з Кропивницького покарав прихильника "русского мира" з Харкова піснею "Батько наш - Бандера"
- Примус до книжок: одеський суддя знову засудив злодія до читання