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Виправдовував збройну агресію РФ: в Одесі суд зобов'язав чоловіка читати історичні книги

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Виправдовував збройну агресію РФ: в Одесі суд зобов'язав чоловіка читати історичні книги

Фото: Pexels

В Одесі засудили чоловіка за проросійські пости.

В Одесі засудили чоловіка, який писав проросійські пости в соцмережах на підтримку Росії. Він виправдовував збройну агресію РФ та закликав до насильницької зміни влади в Україні.     

Про це йдеться у даних судового реєстру.

Повідомлення засуджений писав в російській соцмережі "Одноклассники", яка заборонена в Україні. Чоловік визнав свою провину.

Проти обвинуваченого відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. 

Йому призначили 3 роки умовного терміну та зобов'язали прочитати книги Сергія Плохія "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" та Романа Іваничука "Орда".

Нагадаємо, в окупованому Севастополі силовики затримали чоловіка за українську пісню.

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