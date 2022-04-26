Виправдовував звірства РФ та підтримував окупантів: у Тернополі затримали зрадника

У Тернополі викрили чоловіка, який підтримував напад Росії на Україну.
Також колаборант заперечував злочини російських окупантів проти українців.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів.
Правоохоронці провели обшуки у квартирі чоловіка та вилучили комп'ютер. Триває слідство.
Зраднику інкримінують ст. 436 КК України - пропаганда війни.
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