Виправдовував звірства РФ та підтримував окупантів: у Тернополі затримали зрадника

Виправдовував звірства РФ та підтримував окупантів: у Тернополі затримали зрадника

У Тернополі викрили чоловіка, який підтримував напад Росії на Україну.

Також колаборант заперечував злочини російських окупантів проти українців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі чоловіка та вилучили комп'ютер. Триває слідство.

Зраднику інкримінують ст. 436 КК України - пропаганда війни.

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