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Виправдовував звірства РФ та підтримував окупантів: у Тернополі затримали зрадника

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Виправдовував звірства РФ та підтримував окупантів: у Тернополі затримали зрадника

Офіс генерального прокурора

У Тернополі викрили чоловіка, який підтримував напад Росії на Україну.

Також колаборант заперечував злочини російських окупантів проти українців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, житель Тернополя у публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації", а також запереченням злочинних дій російських окупантів. 

Правоохоронці провели обшуки у квартирі чоловіка та вилучили комп'ютер. Триває слідство. 

Зраднику інкримінують ст. 436 КК України - пропаганда війни. 

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