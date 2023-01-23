"Виправдовують свої провокації" - Подоляк про брехню росіян щодо зброї на АЕС

Саме армія РФ захопила Запорізьку АЕС і тримає там озброєних військових.

Жодної зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала. Росіяни поширюють такі фейки, щоб виправдати свої провокації.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

Подоляк наголосив, що саме російська армія захопила Запорізьку АЕС і тримає там окупантів та зброю і техніку. Радник голови ОП нагадав, що Україна завжди відкрита для перевірок спеціалістів, зокрема місії МАГАТЕ, яку, до слова, саме росіяни не пропускали на ЗАЕС.

"Жодної зброї на "території АЕС" Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно "заявляє" ru-СЗР (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації", - написав Подоляк.

Нагадаємо, розвідка країни-терористки Росії поширила дезінформацію про нібито "зберігання на території Рівненської АЕС наданого Україні озброєння та боєприпасів". Ця інформація агресора є неправдивою, це черговий "вкид" РФ. У ЦПД пояснювали, що публікуючи таку брехню, ворог може готувати підґрунтя для приховування майбутніх злочинів проти нашої держави та загострення панічних настроїв серед українців.

Раніше, 17 січня, очільник МАГАТЕ відкрив постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції. За його словами, невдовзі постійні місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС, щоб "зменшити ядерну небезпеку" під час війни.

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