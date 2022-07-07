Випущені з Бєлгорода російські ракети "відмовилися" атакувати Україну: розверталися і вибухали в небі (відео)

У ніч проти 7 липня росіяни здійснили ще один ракетний обстріл Харківської області зі своєї території — сусіднього міста Бєлгорода, розташованого за 40 км від українського кордону.

Як свідчать опубліковані в місцевих Telegram-каналах відео, принаймні дві ракети не змогли досягнути цілі: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.

Згодом в соцмережах повідомили, що внаслідок падіння однієї з таких ракет, що “відмовилися” атакувати Україні, в Бєлгородській області виникла пожежа.

На жаль, не всі випущені росіянами реактивні снаряди технічно несправні, значна їх частина все таки виконує свої руйнівні функції та завдає клопотів українській ППО. Під час повітряної тривоги, оголошеної у Харківській області цієї ночі, місцеві мешканці повідомляли про вибухи.

Нагадаємо, Росія у війні проти України почала використовувати застарілі ракети радянського зразка. Це свідчить про те, що російські окупанти економлять високоточні ракети.

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