Випускають дві наші ракети: як ЗСУ вдається збивати сучасні російські Х-101

Як виявилося, у росіян є навіть сучасні ракети 2019-2020 року випуску, які роблять значні проблеми для нашої ППО.

Українські зенітні ракетні війська інколи вимушені випускати 2 застарілі ракети по одній сучасній російській крилатій Х-101.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він пояснив, що російські новітні ракети – Х-101 випускалася рік-два тому.

"Знаходили уламки, де видно, що ракети 2019-2020 року випуску. Тоді як по ній летить наша ракета "Бук" чи С-300 1970-го року випуску. Тому, як правило, має запускатися дві ракети. Рішення щодо того, скільки запускати, приймає керівництво на місцях ", – зазначив Ігнат.

Він додав, що саме тому Україні важливо мати на озброєнні саме сучасні комплекси, такі як NASAMS, IRIS-T.

Українська ППО: останні новини

Раніше військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман висловив думку, що українська ППО набагато ефективніша, ніж в Ізраїлі. За його словами, Ізраїль не атакують високоточними ракетами, а територія країни у десятки разів менше, порівняно з Україною.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, скільки потрібно зенітних ракетних комплексів, таких як NASAMS чи IRIS-T, щоб "закрити небо".

Також стало відомо, що Франція передала Україні системи Crotale та LRU для захисту неба. Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.